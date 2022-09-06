Как рассказывают в «Мостотресте», сейчас стенка набережной «добросовестно исполняет свои функции» — обеспечивает сохранность дороги, воспринимает боковое давление от автотранспорта на проезжей части набережной и от пешеходов на тротуаре вдоль стенки, архитектурно оформляет берег реки и является частью ансамбля набережных исторического центра Петербурга в связке с находящимися на набережной зданиями. Для пешеходов и транспорта она «абсолютно безопасна».

Однако в ходе обследования набережной зафиксированы дефекты, которые необходимо исправить. В первую очередь это разрушение бутовой кладки. Многочисленные ремонты дороги, переустройство инженерных и коммуникационных сетей, вода — все это постоянно влияло на стенку набережной и вело к разрушению ее внутренних частей. Кроме этого, здесь зафиксировано множество косметических дефектов: сколы на тумбах и камнях облицовки и тротуара, отсутствие заполнения шва между камнями облицовки, загрязнение гранита в переменном уровне воды, вымывание грунта, приводящее к образованию просадок на тротуаре и газоне, просадка гранитного мощения тротуара с раскрытием швов между плитами тумб, выпирание и проседание камней тротуара, а также ржавчина на решетках ограждения.

Как отмечают в «Мостотресте», на архивных фотографиях этого участка набережной видно, что до революции здесь располагался пологий спуск к воде. «Переустройство которого и стало причиной появления дефектов в наше время», — резюмируют специалисты.