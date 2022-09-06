Набережную реки Фонтанки напротив Аничкова дворца ждет капитальный ремонт. До революции здесь располагался пологий спуск к воде, переустройство которого, как считают специалисты, стало причиной появления дефектов.
Как рассказывают в «Мостотресте», сейчас стенка набережной «добросовестно исполняет свои функции» — обеспечивает сохранность дороги, воспринимает боковое давление от автотранспорта на проезжей части набережной и от пешеходов на тротуаре вдоль стенки, архитектурно оформляет берег реки и является частью ансамбля набережных исторического центра Петербурга в связке с находящимися на набережной зданиями. Для пешеходов и транспорта она «абсолютно безопасна».
Однако в ходе обследования набережной зафиксированы дефекты, которые необходимо исправить. В первую очередь это разрушение бутовой кладки. Многочисленные ремонты дороги, переустройство инженерных и коммуникационных сетей, вода — все это постоянно влияло на стенку набережной и вело к разрушению ее внутренних частей. Кроме этого, здесь зафиксировано множество косметических дефектов: сколы на тумбах и камнях облицовки и тротуара, отсутствие заполнения шва между камнями облицовки, загрязнение гранита в переменном уровне воды, вымывание грунта, приводящее к образованию просадок на тротуаре и газоне, просадка гранитного мощения тротуара с раскрытием швов между плитами тумб, выпирание и проседание камней тротуара, а также ржавчина на решетках ограждения.
Как отмечают в «Мостотресте», на архивных фотографиях этого участка набережной видно, что до революции здесь располагался пологий спуск к воде. «Переустройство которого и стало причиной появления дефектов в наше время», — резюмируют специалисты.
Первоочередные работы по стабилизации каменной облицовки участка набережной, где случилось смещение гранитных плит, специалисты «Мостотреста» провели несколько лет назад. Кроме того, водолазная группа выполнила укладку мешков с песко-цементной смесью в образовавшуюся полость в подводной и надводной части набережной — это остановило смещение гранитных блоков и препятствует вымыванию грунта. Теперь набережную отремонтируют полностью.
Участок, где будет проведен капитальный ремонт, длиной 53 метра. Работами займется АО «Стройинвест», стоимость ремонта оценивается в 102 миллиона рублей. В 2022 году планируется провести работы по разработке рабочей документации, непосредственно строительно-монтажные работы запланированы на начало 2023 года. Срок окончания контракта — декабрь 2023 года.
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