В Петербурге дождливо, в Ленобласти — первые заморозки: какой будет погода в ближайшие дни?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 сентября, погода в Петербурге сохранит циклонические черты. Облаков в небе по-прежнему будет много, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели окажутся на 4-5 градусов ниже положенных по климату.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, по данным Леуса, «около +12 градусов и вновь небольшие дожди».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 7 сентября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +10…+12. В четверг, 8 сентября, местами также пройдет небольшой кратковременный дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +4…+6, в окрестностях местами до +1, днем +10…+12.

В Ленинградской области уже фиксируются первые заморозки. Сегодня ночью столбики термометров опустились до -1 градуса, днем же воздух прогреется до +10..+15. Вновь холодно будет в ночь на четверг, 8 сентября, когда температура опустится до -2 градуса.