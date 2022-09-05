18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге утвердили проект планировки станции метро «Гавань»

Поделиться:

В Петербурге утвердили проект планировки территории в МО «Гавань». Туда же входит одноименная станция метро.

pio3 / Shutterstock.com

В пресс-службе Смольного отметили, что в проекте предусматривается размещение вестибюля станции «Гавань» с наклонным ходом и переходным коридором. По словам губернатора Александра Беглова, станция метро в этой части Васильевского острова улучшит транспортную доступность района.

По плану, станция должна пропускать по 13,6 тысяч пассажиров в час, там хотят разместить четыре эскалатора. В Смольном добавляют, что разработка проекта намечена на период 2022-2024 годов. А завершить строительства всего участка Лахтинско-Правобережной линии от «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад» планируют в 2030-м.

Напомним, в конце июня в Петербурге определились с местом, где будет размещен вестибюль метро «Гавань». Смольный опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении ППТ под строительство станции.

Telegram-канал "Дороги,мосты, и метро СПб"
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: