В Петербурге утвердили проект планировки станции метро «Гавань»

В пресс-службе Смольного отметили, что в проекте предусматривается размещение вестибюля станции «Гавань» с наклонным ходом и переходным коридором. По словам губернатора Александра Беглова, станция метро в этой части Васильевского острова улучшит транспортную доступность района.

По плану, станция должна пропускать по 13,6 тысяч пассажиров в час, там хотят разместить четыре эскалатора. В Смольном добавляют, что разработка проекта намечена на период 2022-2024 годов. А завершить строительства всего участка Лахтинско-Правобережной линии от «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад» планируют в 2030-м.

Напомним, в конце июня в Петербурге определились с местом, где будет размещен вестибюль метро «Гавань». Смольный опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении ППТ под строительство станции.