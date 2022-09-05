В Петербурге около Биржевого моста построят подземный переход

На портале госзакупок говорится, что подрядчиком выступает компания «Возрождение». Дирекция транспортного строительства, подведомственная Комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), уже подписала контракт с ней.

Эта компания оказалась единственным участником торгов по проекту «Проектирование и строительство подземного пешеходного перехода в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью академика Лихачева».

По этой причине компания будет разрабатывать проектную и рабочую документацию, а также строить сам подземный переход по максимальной цене. Она оценивается в 420 млн рублей. Сам капитальный ремонт Биржевого моста составляет 2,4 млрд руб., его также выполняет «Возрождение».

Как пишет «Деловой Петербург» со слов генерального директора филиала «Искусственные сооружения» АО «ПО «Возрождение» Георгия Белякова, работы будут проводить в два этапа.

«На первом этапе сооружается ствол тоннеля, что позволит пустить рабочее движение по мосту. На втором этапе — пандусы слева и справа. Мост и центральная часть тоннеля строятся одновременно», — рассказал он.

Планируется, что ремонт моста завершат уже в следующем году, а подземный переход закончат строить осенью 2024 года. «Для комфорта граждан мы постарались, насколько это возможно, синхронизировать реализацию двух объектов, чтобы повторно не перекрывать движение», — сказали в КРТИ.