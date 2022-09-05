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Ливни возвращаются? Главный синоптик Петербурга рассказал, когда это произойдет

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В нескольких районах Петербурга, 5 сентября, будут наблюдаться кратковременные дожди. А уже в следующие два дня через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, он же принесет намного больше дождей. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Vovantarakan / Shutterstock.com

«Температура воздуха в первые дни сентября была ниже нормы на 5-7 градусов. Такой температурный фон даже ниже, чем наблюдался в начале сентября в прошлом году, в 2010 и 2003 годах. Атмосферное давление уже высокое, но северные ветра и холодная воздушная масса не дают прогреться антициклону», — написал Колесов в своем telegram-канале.

Он также добавил, что холодная погода, установившаяся в городе и по всему региону, сохранится и в течение недели. Максимально температура воздуха в Петербурге прогреется до +14 градусов, чуть теплее будет только 6 сентября. «И не забываем про холодные ночи», — добавил Колесов.

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