На сегодняшний день ни один жилой квартал официально под реновацию не определен. Для составления прогноза доходов застройщиков от реализации программы журналисты взяли шесть районов Петербурга, где построено наибольшее число хрущевок — Калининский, Московский, Кировский, Красногвардейский, Невский и Выборгский. Отмечается, что для анализа использовались открытые данные сайта «Реформа ЖКХ», а все приведенные в статье дома располагаются возле станций метро.

Так, в Московской районе, между станциями метро «Парк Победы» и «Московская», под реновацию могут попасть 332 хрущевки, в относительном удалении от Московского проспекта — в 10 минутах езды на транспорте — еще 148 домов. Потенциальный объем застройки здесь составляет 6,5 миллиона квадратных метров, еще 4-4,5 миллиона необходимо для того, чтобы расселить жителей хрущевок. Сроки реализации проекта составляют 7-10 лет, суммарные инвестиции оценены в 520 миллиардов рублей.

Средняя стоимость нового жилья в данной локации составляет на сегодняшний день 250-450 тысяч рублей за один квадратный метр. Основываясь на этих данных, возможная выручка застройщиков от реализации проекта здесь может составить 600 миллиардов рублей.

Исходя из данной методики подсчета, в других районах Петербурга застройщики могут заработать на реновации от 180 миллиардов рублей и выше. В Кировском районе — 580 миллиардов рублей, в Красногвардейском районе — 270 миллиардов рублей, в Невском районе — 180 миллиардов рублей, в Выборгском районе — до 400 миллиардов рублей.