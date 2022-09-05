Застройщики могут заработать 2,5 триллиона рублей на реновации хрущевок в Петербурге. Такую оценку дает «Деловой Петербург» на основе стоимости нового жилья в шести районах города, где на месте панельных пятиэтажек могут появиться новостройки.
На сегодняшний день ни один жилой квартал официально под реновацию не определен. Для составления прогноза доходов застройщиков от реализации программы журналисты взяли шесть районов Петербурга, где построено наибольшее число хрущевок — Калининский, Московский, Кировский, Красногвардейский, Невский и Выборгский. Отмечается, что для анализа использовались открытые данные сайта «Реформа ЖКХ», а все приведенные в статье дома располагаются возле станций метро.
Так, в Московской районе, между станциями метро «Парк Победы» и «Московская», под реновацию могут попасть 332 хрущевки, в относительном удалении от Московского проспекта — в 10 минутах езды на транспорте — еще 148 домов. Потенциальный объем застройки здесь составляет 6,5 миллиона квадратных метров, еще 4-4,5 миллиона необходимо для того, чтобы расселить жителей хрущевок. Сроки реализации проекта составляют 7-10 лет, суммарные инвестиции оценены в 520 миллиардов рублей.
Средняя стоимость нового жилья в данной локации составляет на сегодняшний день 250-450 тысяч рублей за один квадратный метр. Основываясь на этих данных, возможная выручка застройщиков от реализации проекта здесь может составить 600 миллиардов рублей.
Исходя из данной методики подсчета, в других районах Петербурга застройщики могут заработать на реновации от 180 миллиардов рублей и выше. В Кировском районе — 580 миллиардов рублей, в Красногвардейском районе — 270 миллиардов рублей, в Невском районе — 180 миллиардов рублей, в Выборгском районе — до 400 миллиардов рублей.
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