Дому Бутурлиной в центре Петербурга возвращается исторический цвет

Исторический дом в Центральном районе Петербурга вернется к первоначальной окраске — говорится в официальном Telegram-канале КГИОП. Здание было бежево-охристым при всех владельцах – статс-даме Елизавете Бутурлиной, графине Анне Строгановой, воспитаннице барона Штиглица и супруге государственного секретаря Надежде Половцовой, в период Австро-Венгерского посольства и после революции. Нынешний бирюзовый колер с белыми архитектурными деталями особняк получил в послевоенный восстановительный период.

Документальным основанием для возвращения авторского цвета фасада, в том числе, служит акварельный чертеж здания Гаральда Боссе 1857 года. Пробы, взятые при лабораторном обследовании образцов штукатурки, дополнительно подтвердили в первоначальном красочном слое светло-бежевый цвет.

Также сообщается о восстановлении архитектурного лепного декора, решетки и ограждения террасы с вензелем Е.М. Бутурлиной.

Особняк был построен в 1856-1860-х годах для статс-дамы Елизаветы Михайловны Бутурлиной по проекту архитектора Гаральда Боссе.