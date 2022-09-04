Дому Бутурлиной в центре Петербурга возвращается исторический цвет

Особняку на улице Чайковского вернут исторический цвет фасада. Его перекрасят в бежево-охристый. Здание станет первым объектом, стартовавшей в этом году программы КГИОП по реставрации наиболее сложных, насыщенных декором фасадов многоквартирных домов — памятников.
Исторический дом в Центральном районе Петербурга вернется к первоначальной окраске — говорится в официальном Telegram-канале КГИОП. Здание было бежево-охристым при всех владельцах – статс-даме Елизавете Бутурлиной, графине Анне Строгановой, воспитаннице барона Штиглица и супруге государственного секретаря Надежде Половцовой, в период Австро-Венгерского посольства и после революции. Нынешний бирюзовый колер с белыми архитектурными деталями особняк получил в послевоенный восстановительный период.
Документальным основанием для возвращения авторского цвета фасада, в том числе, служит акварельный чертеж здания Гаральда Боссе 1857 года. Пробы, взятые при лабораторном обследовании образцов штукатурки, дополнительно подтвердили в первоначальном красочном слое светло-бежевый цвет.
Также сообщается о восстановлении архитектурного лепного декора, решетки и ограждения террасы с вензелем Е.М. Бутурлиной.
Особняк был построен в 1856-1860-х годах для статс-дамы Елизаветы Михайловны Бутурлиной по проекту архитектора Гаральда Боссе.
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