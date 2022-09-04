В Петербурге аномальные пробки. Все дело в перекрытых улицах

Сегодня в Петербурге фиксируют необычную для выходного дня загруженность дорог. По данным «Яндекса» утром в городе было два балла, а днём — три, что на один балл выше нормы.
Пробки образуются из-за перекрытия улиц для легкоатлетического пробега «Пушкин — Санкт Петербург». Так сразу в нескольких частях города сузили проезжую часть до 15:00. Но вот запрет на парковку в центре сохранится до ночи. Водители сообщали, что на Пулковском шоссе образовалась крупная пробка в сторону центра.
Также на КАД самая плотная пробка наблюдается на внутреннем кольце от Шафировского проспекта до Ржевки, там идут дорожные работы.
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