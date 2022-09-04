18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге аномальные пробки. Все дело в перекрытых улицах

Поделиться:

Сегодня в Петербурге фиксируют необычную для выходного дня загруженность дорог. По данным «Яндекса» утром в городе было два балла, а днём — три, что на один балл выше нормы.

Пробки образуются из-за перекрытия улиц для легкоатлетического пробега «Пушкин — Санкт Петербург». Так сразу в нескольких частях города сузили проезжую часть до 15:00. Но вот запрет на парковку в центре сохранится до ночи. Водители сообщали, что на Пулковском шоссе образовалась крупная пробка в сторону центра.

Также на КАД самая плотная пробка наблюдается на внутреннем кольце от Шафировского проспекта до Ржевки, там идут дорожные работы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: