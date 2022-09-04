В Петербурге аномальные пробки. Все дело в перекрытых улицах

Пробки образуются из-за перекрытия улиц для легкоатлетического пробега «Пушкин — Санкт Петербург». Так сразу в нескольких частях города сузили проезжую часть до 15:00. Но вот запрет на парковку в центре сохранится до ночи. Водители сообщали, что на Пулковском шоссе образовалась крупная пробка в сторону центра.

Также на КАД самая плотная пробка наблюдается на внутреннем кольце от Шафировского проспекта до Ржевки, там идут дорожные работы.