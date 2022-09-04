Холодная осень продолжается: прогноз погоды от синоптиков на воскресенье

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 сентября, продолжится череда холодных осенних дней с небольшими и кратковременными дождями, и с температурой на 5-6 градусов ниже положенной по климату. А причиной этого останется всё тот же циклон, медленно кружащий над северо-востоком Европейской России.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Понедельник, по словам Леуса, не принесет существенных изменений в погоде.