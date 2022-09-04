18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Холодная осень продолжается: прогноз погоды от синоптиков на воскресенье

Поделиться:

На петербургскую погоду все еще продолжает влиять циклон, кружащий над северо-востоком Европейской России, температура снова будет ниже нормы — публикуем прогноз синоптиков на воскресенье.

Vovantarakan/shutterstock

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 сентября, продолжится череда холодных осенних дней с небольшими и кратковременными дождями, и с температурой на 5-6 градусов ниже положенной по климату. А причиной этого останется всё тот же циклон, медленно кружащий над северо-востоком Европейской России.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Понедельник, по словам Леуса, не принесет существенных изменений в погоде.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: