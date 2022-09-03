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Петербургские депутаты хотят заняться развитием уважения к символам города

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Депутаты законодательного собрания внесли на рассмотрение закон регулирующий развитие уважения к официальным и историческим символам Петербурга. К таким символам относятся не только герб, флаг и гимн города, но и Медный всадник, кораблик на шпиле Адмиралтейства и ангел на шпиле Петропавловского собора.

FotograFFF/shutterstock

Проект предлагается включить в закон о патриотическом воспитании, сообщает издание «Деловой Петербург». Авторы документа также хотят дополнить действующее правило абзацами о повышении мотивации к изучению и уважению истории и объектов культурного наследия, и поддержке соответствующих инициатив. «Для достижения цели по укреплению чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, неотъемлемой частью которой является история Санкт-Петербурга, проектом закона Санкт-Петербурга предусматривается расширение перечня задач патриотического воспитания в Санкт-Петербурге», — говорится в пояснительной записке к документу за подписью председателя комитета по законодательству Всеволода Беликова.

Напомним, в начале недели депутаты петербургского ЗакСа заявили, что бюджету города потребуются дополнительные 316 миллиардов рублей на следующий год. Несмотря на нехватку бюджетных средств, в следующем году Петербург продолжит реализовывать все начатые ранее инфраструктурные проекты, направленные на сокращение дефицита социальных объектов, строительство дорог и метро, повышение надежности инженерной инфраструктуры.

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