Бабье лето нескоро: синоптики рассказали, когда петербуржцам стоит ожидать потепления

По словам синоптика осеннее тепло придет в город во второй половине сентября. Температура повысится на 3-5 градусов. Также этот период ознаменуется усилением влияния антициклонических процессов: облаков и осадков станет меньше. «Во второй половине месяца температурный фон ожидается близким к климатической норме и немного пониженным относительно неё. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5…1,5 градуса ниже климатической нормы, а месячная сумма осадков — в пределах нормы», — рассказала Наталья Мироничева для 78.ru.

Напомним, что после череды летних температурных рекордов 1 сентября 2022 года в Петербурге стало самым холодным за всю историю наблюдений. Незадолго перед этим в городе выпало более половины от месячной нормы осадков.