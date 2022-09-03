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Бабье лето нескоро: синоптики рассказали, когда петербуржцам стоит ожидать потепления

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Осень пришла в Петербург слишком резко. Поэтому остается надежда лишь на бабье лето. Ведущий синоптик группы специализированного гидрометеорологического обеспечения Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева рассказала, что небольшое потепление стоит ожидать ближе к концу сентября.

Mistervlad/shutterstock

По словам синоптика осеннее тепло придет в город во второй половине сентября. Температура повысится на 3-5 градусов. Также этот период ознаменуется усилением влияния антициклонических процессов: облаков и осадков станет меньше. «Во второй половине месяца температурный фон ожидается близким к климатической норме и немного пониженным относительно неё. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5…1,5 градуса ниже климатической нормы, а месячная сумма осадков — в пределах нормы», — рассказала Наталья Мироничева для 78.ru.

Напомним, что после череды летних температурных рекордов 1 сентября 2022 года в Петербурге стало самым холодным за всю историю наблюдений. Незадолго перед этим в городе выпало более половины от месячной нормы осадков.

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