Скандальное корги-кафе в «Севкабеле» продолжит работу в новом формате

Первое корги-кафе в Петербурге, которое заявило о приостановке деятельности из-за скандала в социальных сетях, существенно изменится и откроется вновь. Об этом заявили в Telegram-канале «Севкабель Порта». «Мы получили много сообщений и рассмотрели их, чтобы составить взвешенную позицию. Провели встречи с арендатором и представителями зоосообщества. На данном этапе мы можем сказать, что деятельность Corgi Club в том виде, в котором она была реализована, возобновлена не будет, а последующая концепция работы будет отрегулирована в соответствии с правовым полем и этическими нормами», — сказано в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе петербуржцы создали петицию с призывом закрыть Corgi Club. Инициаторы обвиняли создателей в эксплуатации животных. Они сравнивали антикафе с контактным зоопарком. После этого руководство «Севкабель Порта» заявило о приостановке деятельности заведения.