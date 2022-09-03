В Петербурге стартовал фестиваль «День Д» — с чтениями Довлатова и спектаклями по его рассказам

Сегодня начался фестиваль «День Д» в память о Сергее Довлатове. Программа включает в себя более 40 мероприятий: кинопоказы, мастер-классы, концерты и экскурсии.
В Петербурге 3 сентября уже в шестой раз стартовал фестиваль «День Д». В этом году все события будут объединены общей темой очагов непарадной культуры 60-70-х годов.
Анастасия Принцева
Специально для «Собака.ru»:
Так получилось, что в этом году у фестиваля есть симпатичный молодежный уклон: дизайн нам сделали студенты Школы дизайна ВШЭ благодаря конкурсу студенческих работ, которые организовал специально для Дня Д руководитель Школы дизайна ВШЭ Митя Харшак. Впервые в качестве изображения использовано не фото Сергея Донатовича, а черно-белый силуэт его памятника на Рубинштейна, настолько он за 6 лет стал узнаваемым элементом города. "Мне стало противно, и я ушел. Точнее остался", — написано на афишах Дня Д. Стоицизм Довлатова восхищает, и ему хочется подражать. Также специально для фестиваля студентами режиссерского курса РГИСИ под руководством Геннадия Тростянецкого готовятся 4 спектакля. Идеи у них смелые и необычные, что вдохновляет. Есть даже проект спектакля-маршрута в пустующих Крестах по теме повести "Зона", ведутся активные переговоры с ФСИН. Всего для фестиваля специально готовится 6 новых спектаклей. Все делает молодежь, что не может не радовать. В одном из спектаклей будет задействовано пальто писателя, которые передали из Нью-Йорка его друзья. Молодые люди видят Довлатова не так, как люди его поколения. Это новый, современный Довлатов, а Довлатову идет быть модным.
В этом году в фестивале будут задействованы несколько площадок, начиная от Новой Голландии, улицы Рубинштейна до «Ленфильма», пространства «Вавилов Лофт» и других. Фестиваль Сергея Довлатова пройдет в Петербурге 3-4 сентября. Подробнее посмотреть программу можно здесь.
Комментарии (0)