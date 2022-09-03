На «Ленфильме» появится смотровая площадка с видом на Петропавловский собор

Новая смотровая площадка появится на крыше десятого корпуса киностудии, сообщает ТАСС. Оттуда откроется вид на Петропавловский собор, Соборную мечеть и другие достопримечательности Петербурга. «Сейчас мы находимся на смотровой площадке, которую мы реконструировали в рамках большой реконструкции всего «Ленфильма». Это большая эксплуатируемая кровля, с которой открывается вид и на Петропавловскую крепость, и на сам «Ленфильм». Я думаю, что в этом районе, на Петроградке, это одна из самых больших таких смотровых площадок. Очень надеюсь, что когда мы закончим все строительные работы, сделаем нормальные лифты и лестницы, мы здесь также будем принимать гостей и экскурсии, которые будут приходить на «Ленфильм», — рассказал генеральный директор киностудии Федор Щербаков.

Он также добавил, что саму крышу покроют плиткой и разместят деревянный подиум. Предполагается, что место станет пространством для проведения различных мероприятий, в том числе ее смогут сдавать в аренду.

Напомним, что недавно «Ленфильм» приступил к реставрации старейшего 4-го павильона. Именно там состоялся первый в России киносеанс. Ремонтные работы планируется завершить к концу этого года. Пятый павильон киностудии, где до революции располагался городской рынок, начнут реставрировать в 2023 году.