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На «Ленфильме» появится смотровая площадка с видом на Петропавловский собор

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В скором времени в Петербурге появится еще одна точка с обзорным видом на город. На территории «Ленфильма» в течение нескольких месяцев откроется смотровая площадка с почти круговым обзором. Оттуда можно будет увидеть главные петербургские достопримечательности.

FOTOGRIN/shutterstock

Новая смотровая площадка появится на крыше десятого корпуса киностудии, сообщает ТАСС. Оттуда откроется вид на Петропавловский собор, Соборную мечеть и другие достопримечательности Петербурга. «Сейчас мы находимся на смотровой площадке, которую мы реконструировали в рамках большой реконструкции всего «Ленфильма». Это большая эксплуатируемая кровля, с которой открывается вид и на Петропавловскую крепость, и на сам «Ленфильм». Я думаю, что в этом районе, на Петроградке, это одна из самых больших таких смотровых площадок. Очень надеюсь, что когда мы закончим все строительные работы, сделаем нормальные лифты и лестницы, мы здесь также будем принимать гостей и экскурсии, которые будут приходить на «Ленфильм», — рассказал генеральный директор киностудии Федор Щербаков.

Он также добавил, что саму крышу покроют плиткой и разместят деревянный подиум. Предполагается, что место станет пространством для проведения различных мероприятий, в том числе ее смогут сдавать в аренду.

Напомним, что недавно «Ленфильм» приступил к реставрации старейшего 4-го павильона. Именно там состоялся первый в России киносеанс. Ремонтные работы планируется завершить к концу этого года. Пятый павильон киностудии, где до революции располагался городской рынок, начнут реставрировать в 2023 году.

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