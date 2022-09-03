В Петербурге без перемен: прогноз погоды от синоптиков на выходные

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 сентября, Петербург останется на западной периферии далёкого циклона, и в атмосфере над регионом продолжат господствовать холодные воздушные массы. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, петербуржцам не стоит ожидать значительного изменения погоды.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 4 сентября, Петербург ждет облачная погода, в течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит днем +11...+13 градусов и +6...+8 градусов ночью.