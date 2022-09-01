По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, максимальная температура воздуха сегодня днем составила всего 9,7 градуса. «Поэтому 1 сентября 2022 года стало самым холодным началом учебного года в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года», — поделился синоптик.

Циклон «Орнелла», пришедший в город в конце августа, также поспособствовал тому, что за два дня в городе выпало до 50 миллиметров осадков — это 57% от месячной нормы. В Ленинградской области непогода была сильнее: в Новой Ладоге выпало 88 миллиметров осадков (114% от нормы), в Винницах 90 миллиметров (103%), в Сосново 96 миллиметров (129%), в Шлиссельбурге 106 миллиметров (128%), а в Лодейном Поле 76 миллиметров (82% от нормы).

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +11…+13. В субботу погода не изменится.