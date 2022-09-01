Свои предложения в адрес Беглова по уборке Петербурга в зимний период направила ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», копия письма есть в распоряжении редакции «Собака.ru». Прошлой зимой члены ассоциации были приглашены к обсуждению возможных решений проблем уборки и привлечении к этому добровольцев, обсуждали со Смольным оптимизацию уборки и то, как можно снизить уровень недовольства ею среди петербуржцев.

«Мы предлагали призвать на помощь членов нашей ассоциации и всех желающих очистить самые проблемные места, связанные с пешеходной инфраструктурой. Поскольку приоритетом для нас является поддержка маломобильных групп населения, наше предложение распространяется в первую очередь на очистку территорий, прилегающих к социально значимым объектам: например, больницам, поликлиникам, детским садам», — отмечается в обращении «Пошли-поехали».

Однако договориться о каких-либо совместных решениях членам ассоциации не удалось. «В нашу ассоциацию входят не только добровольцы, готовые включиться в работу, но и экспертное сообщество из представителей университетов, проектных организаций, профессиональных сообществ и активистов, у которых есть качественные предложения по оптимизации зимней уборки», — говорит исполнительный директор «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

Сейчас члены ассоциации призывают Беглова «в ближайшее время оказать посильную помощь и способствовать организации обсуждения» предлагаемой ими помощи. Также они хотят обсудить с властями свои предложения по организации уборки Петербурга «с упором на приоритет пешеходов и общественного транспорта», организацию парковочного пространства, ограничений парковки и других структурных мер. «Чтобы уже этой зимой Санкт-Петербург стал максимально комфортным и безопасным», — резюмируют члены ассоциации.