По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня «похолодание достигло апогея». В первый день сентября погоду в Петербурге продолжит формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Его стараниями небо продолжат закрывать плотные и низкие облака, в городе пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено, а температурный фон окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, по данным Леуса, ожидаются «робкие прояснения, небольшие дожди местами и на пару градусов теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 сентября, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем +11…+13. В субботу, 3 сентября, также облачно с прояснениями, кратковременные дожди продолжатся. В ночное время суток температура воздуха +5…+7 градусов, днем также +11…+13.