Каким городам России чаще везет с погодой на 1 сентября? Выяснили аналитики

По данным сервиса, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», утро 1 сентября в Петербурге за последнее десятилетие было ясным только один раз. Температура воздуха в утренние часы за тот же период составляла в среднем +14,6 градуса.

«Судя по прогнозу, который мы составили с помощью технологии Meteum, утром 1 сентября петербуржцев ожидают пасмурная погода и небольшой дождь. Температура воздуха до +8 градусов, скорость ветра составит 6,1 метра в секунду», — дал прогноз на завтра руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионникахбезоблачную погоду первым утром сентября чаще всего наблюдали Воронеж и Ростов-на-Дону. В Новосибирске, Омске и Екатеринбурге этого не случилось ни разу.

Какой была погода утром 1 сентября в города-миллионниках за последние 10 лет?

Ростов-на-Дону — утро было ясным 6 раз, средняя температура воздуха в этот день составляет +20,9 градуса; Воронеж — 6 ясных утренних часов со средней температурой +15,6 градуса; Волгоград — 5 раз со средней температурой +18,5 градусов; Самара — 3 раза, +15,7 градуса; Москва — 2 раза, +15,1 градуса; Уфа — 2 раза, +13,4 градуса; Казань — один раз, +15 градусов; Петербург — один раз, +14,6 градуса; Нижний Новгород — один раз, +13,7 градуса; Красноярск — утро 1 сентября за последние 10 лет было ясным лишь один раз, средняя температура воздуха в этот день составляет +13 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 1 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдет дождь. Температура воздуха в течение суток составит +8…+10 градусов. В пятницу, 2 сентября, прогнозируются преимущественно облачная погода и кратковременный дождь. В ночное время суток ожидается +6…+8 градусов, днем +11…+13.