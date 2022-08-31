В Коломне пройдет День заботы о себе — с просветительскими лекциями и мастер-классами

«День заботы о себе» организует «Добрососедство Коломны», он пройдет 5 сентября. «В эту дату весь мир отмечает День благотворительности — и нам очень захотелось присоединиться. И пока думали над программой, поняли, что все мы уже неплохо научились заботиться о других, волонтерить, донатить, но все еще слишком мало думаем о себе», — поделились организаторы.

В рамках «Дня заботы о себе» фонд «Собаченьки» расскажет про заботу о питомцах и чек-апах для животных. Велопешеходная ассоциация «Пошли-Поехали» проведет мастер-класс по ремонту велосипедов и даст консультацию по состоянию вашего железного коня. В ассоциации «Е.В.А» петербуржцы смогут задать все сложные вопросы и поучаствовать в викторине с полезными призами, а фонд «Диакония» проведет бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ.

Алина Самарина проведет мастер-класс по телесным практикам и свободному движению, а дом Молодежи «Рекорд» — мастер-классы «Разреши себе творить» и «Гимнастику для души». Кроме того, в «Живой Библиотеке» все участники смогут поговорить с людьми, которые поделятся профессиональным опытом и расскажут, где находить внутренние ресурсы.

«День заботы о себе» пройдет 5 сентября с 16:00 до 20:00 на площади Кулибина в Коломне. Вход свободный.

Международный день благотворительности учрежден в 2021 году генеральной ассамблеей Организации объединенных наций и ежегодно отмечается 5 сентября. Основная цель праздника — повысить осведомленность общества и предоставить общую платформу для благотворительной деятельности во всем мире: как для отдельных лиц, так и благотворительных, филантропических и волонтерских организаций.