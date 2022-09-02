Дожди надолго? А тепло вернется? Какой будет осень в Петербурге и как она изменится к концу XXI века ― отвечают климатолог и синоптик

Будет ли в Петербурге больше дождей? Осень станет длиннее? И ожидать ли в сентябре еще теплые дни в этом году? Ответы на эти вопросы «Собака.ru» узнала у доцента кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктора географических наук Артема Павловского и главного синоптика города Александра Колесова.
Каким был осенний период раньше?
Во второй половине XVIII века теплыми осенними месяцами являлись только сентябрь и октябрь. Для них характерны были среднемесячные многолетние приземные температуры воздуха около +11 градусов и +4,5 градуса соответственно. В ноябре температура составляла около -1 градуса.
В конце XIX века наблюдались самые низкие среднемесячные температуры за весь период наблюдений в сентябре и октябре. Так, в сентябре в 1894 году среднемесячная температура составила +7 градусов, а в октябре 1880 года — -0,5 градуса. Но самое низкое среднемесячное значение температуры воздуха ноября было в 1774 году — −0,5 градуса.
Какой он сейчас?
По данным за период 1991-2020 годы среднемесячные значения метеорологических параметров осенью стали: в сентябре — +12,4 градуса, в октябре — + 6,2 градуса, в ноябре — 0.9 градуса. Количество атмосферных осадков: сентябрь — 57, 2 мм, октябрь — 63.4 мм, ноябрь — 56.2 мм.
На фоне общего потепления самые серьезные изменения произошли в ноябре. В последний климатический период (конец XX— начало XXI века) он перестал быть холодным месяцем. Средняя многолетняя температура приземного воздуха в Петербурге стала положительной. Продолжительность безморозного периода увеличилась на месяц.
Погодные условия осеннего периода в этом году будут определяться синоптической ситуацией в Северной Атлантике. На фоне развивающегося глобального потепления и жаркого летнего сезона можно ожидать дождливую пасмурную погоду осенью.
Главный синоптик Петербурга:
«Среднемесячная температура ожидается на 0,5 — 1,5 ниже климатической нормы. Сумма осадков может составить 80-120% от нормы. В первой половине месяца погоду определяют циклоны. Нас ждут похолодания и больше осадков: температура днем примерно составит +10...+15 градусов, ночью — +5...+10 градусов. Потепление придет постепенно, в начале второй декады месяца достигнет пика: днем — до +20 градусов, ночью — +11...+14. Вероятно, это будут отдельные теплые дни.
Во второй половине месяца нас ждут антициклоны. Погода будет совершенно другой: меньше осадков, более низкие температуры. Петербург настигнет снова более прохладная погода: днем — +9...+14 градусов, ночью — +3... + 8 градусов. В этот же период в Ленобласти будут наблюдаться заморозки».
Что нас ждет в будущем?
Сейчас мы сильно обеспокоены увеличением числа волн жары в летнем периоде. К сожалению, число случаев аномально жаркой погоды возрастает существенно. Это напрямую влияет на здоровье человека и среду его обитания: увеличивается смертность населения, ухудшается качество дорожного покрытия и крыш.
У осеннего периода основная проблема — увеличение ураганных ветров и нагонных наводнений. Мы наблюдаем это уже сейчас. Канализации не справляются с таким количеством осадков. После интенсивных дождей видим большие участки подтоплений в городе. Это напрямую влияет на состояние тротуаров, дорог: машины тонут или получают гидроудар, пешеходам сложно передвигаться, подтапливает инженерные сети и паркинги, нарушается гидроизоляция метро. Уже к середине XXI века количество атмосферных осадков может повысится на 0,1–0,2 мм в сутки. А к концу века общее количество осадков — до 100 мм. Постепенно увеличится количество нагонных наводнений со штормами в осенне-зимний период.
Безморозный период будет увеличиваться постепенно. К середине XXI века средняя температура приземного воздуха в осенний период в Петербурге по отношению к базовому климатическому периоду 1981-2000-е из-за глобального потепления повысится от 2 до 3 градусов, а к концу столетия — от 2 до более чем 5 градусов. Во второй половине XXI века декабрь перестанет быть месяцем со среднемесячной отрицательной температурой.
Чтобы снизить негативные последствия от глобального потепления, необходимо следовать стратегии сокращения выбросов парниковых газов, чтобы через 100 лет (именно столько живет углекислый газ в атмосфере!) снизить его уровень до прежних показателей. И, конечно, стоит постепенно приспосабливаться к тем изменениям, на которые мы не можем повлиять.
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