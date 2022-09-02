Дожди надолго? А тепло вернется? Какой будет осень в Петербурге и как она изменится к концу XXI века ― отвечают климатолог и синоптик

Что нас ждет в будущем?

Сейчас мы сильно обеспокоены увеличением числа волн жары в летнем периоде. К сожалению, число случаев аномально жаркой погоды возрастает существенно. Это напрямую влияет на здоровье человека и среду его обитания: увеличивается смертность населения, ухудшается качество дорожного покрытия и крыш.

У осеннего периода основная проблема — увеличение ураганных ветров и нагонных наводнений. Мы наблюдаем это уже сейчас. Канализации не справляются с таким количеством осадков. После интенсивных дождей видим большие участки подтоплений в городе. Это напрямую влияет на состояние тротуаров, дорог: машины тонут или получают гидроудар, пешеходам сложно передвигаться, подтапливает инженерные сети и паркинги, нарушается гидроизоляция метро. Уже к середине XXI века количество атмосферных осадков может повысится на 0,1–0,2 мм в сутки. А к концу века общее количество осадков — до 100 мм. Постепенно увеличится количество нагонных наводнений со штормами в осенне-зимний период.

Безморозный период будет увеличиваться постепенно. К середине XXI века средняя температура приземного воздуха в осенний период в Петербурге по отношению к базовому климатическому периоду 1981-2000-е из-за глобального потепления повысится от 2 до 3 градусов, а к концу столетия — от 2 до более чем 5 градусов. Во второй половине XXI века декабрь перестанет быть месяцем со среднемесячной отрицательной температурой.

Чтобы снизить негативные последствия от глобального потепления, необходимо следовать стратегии сокращения выбросов парниковых газов, чтобы через 100 лет (именно столько живет углекислый газ в атмосфере!) снизить его уровень до прежних показателей. И, конечно, стоит постепенно приспосабливаться к тем изменениям, на которые мы не можем повлиять.