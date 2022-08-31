Лето в Петербурге закончится холодными дождями. Вот прогноз синоптиков на конец августа и начало сентября

«В последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье. Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди, местами сильные, а дневные показания термометров будут на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений», — рассказал о погоде на сегодня, 31 августа, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В первый день сентября, по данным Леуса, «дожди примут кратковременный характер и будут ослабевать, но теплее не станет».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 1 сентября, временами в Петербурге пройдут дожди, а порывы ветра местами будут доходить до сильного. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем +10…+12.

В пятницу, 2 сентября, также пройдут кратковременные дожди, при этом ветер станет спокойнее — северный и северо-западный умеренный. В ночное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов, днем +11…+13.