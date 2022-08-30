Проект «Рабочие» состоит из трех блоков. Блок «Прошлое» охватывает период с XVIII по XX век и рассказывает о положении рабочего класса в разные исторические периоды: во времена Российской империи, революции 1917 года, Гражданской войны, СССР. Как отмечают авторы проекта, особую ценность здесь представляют выведенные в ходе исследования портреты рабочих разных эпох.

В блок «Настоящее» вошли интервью с сотрудниками Кировского завода, в которых они говорят о себе, семье, увлечениях и, конечно, о своей профессии. С их помощью можно понять, как и чем живут рабочие сегодня.

О том, что ждет рабочие специальности через десять лет, рассказали в блоке «Будущее». Свои прогнозы дали директор центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Мария Бузунова, международный эксперт WorldSkills Russia в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Илья Тонких.