Кировский завод запустил мультимедийный проект «Рабочие». Как отмечают его создатели, это «первый серьезный и полноценный анализ положения рабочих в России, проведенный на примере предприятия с 220-летней историей».
Проект «Рабочие» состоит из трех блоков. Блок «Прошлое» охватывает период с XVIII по XX век и рассказывает о положении рабочего класса в разные исторические периоды: во времена Российской империи, революции 1917 года, Гражданской войны, СССР. Как отмечают авторы проекта, особую ценность здесь представляют выведенные в ходе исследования портреты рабочих разных эпох.
В блок «Настоящее» вошли интервью с сотрудниками Кировского завода, в которых они говорят о себе, семье, увлечениях и, конечно, о своей профессии. С их помощью можно понять, как и чем живут рабочие сегодня.
О том, что ждет рабочие специальности через десять лет, рассказали в блоке «Будущее». Свои прогнозы дали директор центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Мария Бузунова, международный эксперт WorldSkills Russia в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Илья Тонких.
Директор по связям с общественностью и административным вопросам — о проекте «Рабочие»:
Почему люди шли в рабочие? Как они жили, сколько зарабатывали и о чем мечтали два века назад и сейчас? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем проекте. Идея реализовать его пришла мне после того, как я познакомилась с рабочими разных специальностей и искренне порадовалась тому, насколько интересными, разносторонними и глубокими оказались эти люди. Захотелось рассказать об этом как можно большему количеству людей. Уверена, проект поможет больше узнать о рабочих специальностях, погрузиться в удивительную атмосферу промышленного производства и докажет, что быть рабочим сегодня — это престижно.
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