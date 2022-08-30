Петербург готовится к сильным дождям. Их принесет циклон «Орнелла» — и вот когда

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, «виновник всех изменений в нашей погоде» — циклон, получивший название «Орнелла». В ближайшие три дня он вызовет дожди, местами даже сильные, а также северный ветер — «временами тоже сильный». Дневная максимальная температура воздуха будет не выше +11…+13 градусов. «Так что терпим, к выходным дням хоть дождей будет меньше», — резюмировал синоптик.

Как сообщает пресс-служба Смольного, «основной удар стихии» придется на сегодня, 30 августа — сильные дожди обрушатся на город в период с 18:00 до 03:00. А за два дня в городе может выпасть более 70% от месячной нормы осадков. Об этом также предупреждает региональное МЧС: по данным ведомства, 31 августа в Петербурге местами ожидается сильный дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Перед наступлением непогоды Комитет по благоустройству поручил дорожным предприятиям Петербурга провести проверку готовности систем водоотведения на городских улицах и обеспечить необходимые силы и средства для устранения возможных подтоплений. Специализированные дорожные предприятия занимаются прочисткой патрубков, труб и элементов открытой системы водоотводов. При необходимости движение транспорта на отдельных участках магистралей будет ограничиваться.

Для предотвращения локальных скоплений воды на дорогах во всех районах города будут дежурить 88 бригад петербургского «Водоканала». Они будут объезжать районы по заранее составленным маршрутам и проверять состояние ливневой канализации вблизи остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупных перекрестков с большим потоком пешеходов.

«Все городские службы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям и оперативно устранять последствия сильных дождей. Необходимую подготовительную работу и введение предупредительных мер, в том числе по ограничению движения, контролируют профильные органы власти», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.