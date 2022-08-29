«Итоги августа, конечно, подведем, но уже сейчас понятно, что это будет самый жаркий август за весть ряд наблюдений с 1881 года. Даже предстоящее похолодание в последние дни лета не сможет что-то изменить», — приводит РБК слова главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

Рекорды бьет не только петербургский август, но и московский. По данным главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, последний летний месяц стал самым жарким за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», — сообщил накануне синоптик.

Напомним, в минувшее воскресенье в Петербурге обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха — теперь для 28 августа он составляет +30,7 градуса, что на почти один градус выше, чем в 1997 году. Теперь в городе начинается похолодание. Рассказываем о погоде на сегодня и ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.