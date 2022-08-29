Цифра дня: 3,8 млн рублей — столько собрал музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку фонда

Благотворительный музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» прошел 24 августа сразу на трех площадках — на крыше Roof Place, в пространстве К-30 и на территории культурного кластера «Брусницын». На трех сценах выступили АИГЕЛ, Антоха МС, Сюзанна, Kedr Livansky, Парнишка, Тима ищет свет, МС Сенечка, группа «Комсомольск», Attaque de panique и Даня Р ядлов. Секретным гостем стала Катя IOWA — в завершении программы она исполнила песню, словами которой стали тексты и высказывания студентов фонда «Антон тут рядом». Вместе с инклюзивным Оркестром фонда также выступили Кирилл Рихтер и Варвара Шмыкова.

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, всего на фестиваль пришли более 3,5 тысяч человек, гостей и семей, участвующих в программах фонда. На работу «Антон тут рядом» и помощь детям и взрослым с аутизмом благодаря проведению фестиваля удалось собрать 3 849 387 рублей — как отмечают организаторы, это рекордная сумма для фестиваля, который прошел в Петербурге уже в седьмой раз.