«В этом году заявленная дополнительная потребность составила 923 миллиарда рублей, из которых 316 миллиардов приходится на 2023 год. Средств никогда не бывает достаточно, поэтому сейчас основная задача — правильно расставить приоритеты», — сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Несмотря на нехватку бюджетных средств, в следующем году город продолжит реализовывать все начатые ранее инфраструктурные проекты, направленные на сокращение дефицита социальных объектов, строительство дорог и метро, повышение надежности инженерной инфраструктуры. По словам Корабельникова, размер инвестпрограммы будет увеличен с нынешних 143 до минимум 200 миллиардов рублей.

«Без сомнения, город обеспечит социальную поддержку петербуржцев, соответствующую вызовам времени. […] В приоритете также реализация национальных проектов, переход на новую модель уборки города, повышение качества городской среды», — резюмировал вице-губернатор Петербурга.

«Нулевые чтения» законопроекта о бюджете Петербурга на ближайшие три года стартовали сегодня в Законодательном собрании. Участники совещания обсудили прогнозы и планы комитетов имущественно-финансового блока городского правительства. «Ситуация непростая. Мы видели прогноз по доходам бюджета. Он очень осторожный – на уровне бюджета 2022 года. Но мы же принимаем очень серьезные меры поддержки предпринимательства. Уже разработан пакет на 107 пунктов общей стоимостью в 33,5 миллиарда рублей. Это помогает нашему бизнесу подняться. Мы внимательно следим за развитием ситуации. В первую очередь, в сфере реального производства», — приводит пресс-служба ЗакСа слова председателя бюджетно-финансового комитета Михаила Барышникова.