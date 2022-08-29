Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», сотрудники, работающие дистанционно в связи с пандемией COVID-19, сегодня есть в 14% российских компаний — это на 3 процентных пункта больше больше, чем было в июне. Чаще всего бизнес использует удаленный формат работы в Москве (17%). В Петербурге дистанционные сотрудники имеются в 13% организаций, во всей России, за исключением двух столиц, — в 12%.

«Судя по опросу работодателей, практикующих удаленку, несколько возросло и число компаний, где удаленных сотрудников много: по сравнению с июнем на 6 п.п. увеличилось количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75% работников (сейчас их 6%), на 2 п.п. — где удаленщиков свыше 75% (9%). Однако наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда вне офиса выполняют свои обязанности менее 10% работников: сегодня так поступают в каждой второй компании (50%)», — объясняют аналитики.

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (в 39% организаций), финансов (17%) и продаж (14%). По 9% работодателей сообщили, что у них дистанционно трудится весь офисный персонал и работники HR-подразделения, по 3% — что на «удаленке» находятся специалисты в сфере логистики, дизайна и ИТР, по 2% — в юриспруденции, закупках, документообороте и в call-центре.

Еще 14% менеджеров по персоналу рассказали, что дистанционные сотрудники работают в других отраслях: упоминались научная разработка, администрирование, страхование, редактура, экономика, маркетинг и другие. «Уровень заболеваемости коронавирусом снова вырос, так что удаленка отчасти возвращается», — констатировали аналитики.