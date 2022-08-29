После нового суточного рекорда температуры в Петербурге начинается похолодание. Какой будет погода в начале недели?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, «похолодание придет с северным ветром». Сегодня, 29 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона, тогда как в северной части региона скажется воздействие атмосферного фронта. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +23…+25 градусов, по области +20…+25, на юге области до +30. Ветер ожидается северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «временами дожди и всего +16…+18 градусов».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 августа, ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток составит +13…+15 градусов, днем +17…+19.

В среду, 31 августа, в Петербурге ожидается дождь, местами небольшой. Ветер в этот день будет северный, северо-восточный умеренный, местами в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в +12…+14 градусов.