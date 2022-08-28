Петербуржцы призывают закрыть корги-кафе в «Исткабеле». Вот что об этом известно

Антикафе открылось в восточной части «Севкабель Порта» в прошлую субботу. Создатели позиционируют проект как место, где можно провести время с семью корги. Их клички — Джессика, Лея, Луна, Мия, Салли, Лилу и Соня. Но петербуржцы в соцсетях раскритиковали Corgi Club и даже выступили с требованием закрыть заведение. «Издевательство над животными, недостаточный и неподобающий уход за ними, собаки регулярно подвержены стрессу. Также просьба произвести проверку по факту жестокого обращения с животными», — заявляет автор петиции.

В социальных сетях пользователи сравнивают корги-кафе с «контактным зоопарком» и спрашивают, была ли получена соответствующая лицензия для работы. Люди также обвиняют создательницу в эксплуатации животных.

Обновление: представители «Севкабель порта» заявили о приостановке деятельности заведения. «Первоначальная концепция проекта нового резидента не совпала с реализуемой. Предполагалось, что это станет специализированным клубом любителей корги, где владельцы и их питомцы общаются и проводят время вместе. Все контакты с животными остановлены. По вопросам дальнейшего взаимодействия с арендаторами завтра будет собрано оперативное совещание», — заявили в пресс-службе для Собака.ru

На данный момент петицию подписали 164 человека.