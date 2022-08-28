На подходе очередной температурный рекорд: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на воскресенье

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 августа, погода будет формироваться в противоборстве северо-западной периферии антициклона и атмосферного фронта, пролегающего по территории Финляндии и Карелии. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Температура продолжит расти и окажется близкой к рекордному максимуму 25 летней давности.

Температура воздуха сегодня в городе составит +29…+31 градус и +27…+32 по области. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В понедельник, по словам Леуса, в Петербург из-за северных ветров вернется прохлада.