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На подходе очередной температурный рекорд: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на воскресенье

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В воскресенье на погоду в Петербурге заметно повлияет противоборство северо-западной периферии антициклона и атмосферного фронта с Финляндии и Карелии. Из-за этого в городе ожидается переменная облачность без осадков, а температура вновь поднимется до рекордных показателей — публикуем прогноз синоптиков на последний выходной лета.

FOTOGRIN/shutterstock

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 августа, погода будет формироваться в противоборстве северо-западной периферии антициклона и атмосферного фронта, пролегающего по территории Финляндии и Карелии. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Температура продолжит расти и окажется близкой к рекордному максимуму 25 летней давности.

Температура воздуха сегодня в городе составит +29…+31 градус и +27…+32 по области. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В понедельник, по словам Леуса, в Петербург из-за северных ветров вернется прохлада.

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