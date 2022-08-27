Смольный планирует до 2025 года расселить жителей аварийных домов

Власти Петербурга планируют расселить жителей 16 аварийных домов. Общая площадь таких квартир более 800 тысяч квадратных метров. Отмечается, что расселение планируется проводить за счет городского бюджета.
16 аварийных домов Жилищный комитет предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга». «В Санкт-Петербурге остаются нерасселенными 16 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции, в которых проживают 27 семей, общая площадь нерасселенных жилых помещений — 809,52 квадратных метров. Расселить эти дома планируется до 2025 года. Данные мероприятия осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга без использования средств федеральной финансовой поддержки», — передает ТАСС в сообщении от Жилищного комитета города.
Напомним, что этим летом в Петербурге приняли в последнем (третьем) чтении закон о комплексном развитии территории. Он позволяет сносить здания 1957–1970 годов постройки вне зависимости от их состояния, а оставшиеся территории отдавать девелоперам для освоения. При этом жители домов, попавших под закон, оказались не рады реновации и даже подали коллективный иск.
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