Смольный планирует до 2025 года расселить жителей аварийных домов

16 аварийных домов Жилищный комитет предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга». «В Санкт-Петербурге остаются нерасселенными 16 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции, в которых проживают 27 семей, общая площадь нерасселенных жилых помещений — 809,52 квадратных метров. Расселить эти дома планируется до 2025 года. Данные мероприятия осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга без использования средств федеральной финансовой поддержки», — передает ТАСС в сообщении от Жилищного комитета города.

Напомним, что этим летом в Петербурге приняли в последнем (третьем) чтении закон о комплексном развитии территории. Он позволяет сносить здания 1957–1970 годов постройки вне зависимости от их состояния, а оставшиеся территории отдавать девелоперам для освоения. При этом жители домов, попавших под закон, оказались не рады реновации и даже подали коллективный иск.