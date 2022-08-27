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В Петербурге стартовал фестиваль национальных кухонь

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В субботу в Петербурге на Московской площади открылся гастрофестиваль национальных кухонь. Мероприятие посвятили 350-летию со дня рождения Петра I.

Pressmaster/shutterstock

В фестивале на Московской площади участвует 30 представителей общественного питания. Резиденты презентуют различные кухни мира: русскую, чешскую, турецкую и другие. «Петербург славится своей гастрономической культурой. В городе работают более 9 тыс. заведений общественного питания - от сетевых до авторских кафе и бистро. Гастрофестивали — современный формат, который позволяет поддержать петербургских предпринимателей. Для жителей города это отличная возможность попробовать блюда различных стран мира, представленные на одной площадке», — приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

«Фестиваль особенностей национальных кухонь» продлится до 8 сентября. В программу войдут различные мастер-классы от поваров и выступления музыкантов.

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