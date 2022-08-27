Эрмитаж на день сделает вход бесплатным для школьников и студентов

1 сентября дети до 18 лет, студенты и курсанты, а также аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы российских учебных заведений смогут получить бесплатные входные билеты, говорится в Telegram-канале музея. Желающие получат доступ как к постоянным экспозициям, так и ко временным выставкам без экскурсии.

Для прохода в музей посетителям необходимо иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к категории, указанной в билете. Сопровождающим учащихся необходимо будет приобрести обычные входные билеты.

Оформить бесплатный билет можно здесь.