Тепло возвращается: прогноз погоды в Петербурге от синоптиков на выходные

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 августа, на погоду в Петербурге будет оказывать влияние северо-западная периферия антициклона. При переменной облачности местами возможны кратковременные дожди, а ветры южных румбов принесут к берегам Невы новую порцию хорошо прогретого воздуха. В начале дня возможен туман.

Температура воздуха сегодня в городе составит +25…+27 градусов, по области +24…+29. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, воздух прогреется до +30 градусов, осадки не ожидаются.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,завтра, 28 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +15...+17 градусов, днем +28...+30.