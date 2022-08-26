Александр Цыпкин прочитает рассказы из своей новой книги в театре «На Литейном»

Один из новых рассказов в новой программе «БеспринцЫпных чтений» Цыпкина — эпос «Сливянкинагейт». По сюжету, мэрия города Каратовска, впервые упомянутая в рассказе «Трагическое недоразумение», готовится к падению на Землю кометы: своего рода сатира на сатиру «Не смотрите наверх».

Проект «БеспринцЫпные чтения» был придуман 6 лет назад Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата «Русского Букера» Александра Снегирева. За это время прошло более пятисот чтений, со сцены звучали произведения писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб, Саши Филипенко и ряда других авторов.

В разные годы в проекте принимали участие Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Максим Виторган, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Никита Кукушкин, Павел Табаков, Тимофей Трибунцев и многие другие.

Предпремьерный показ осенней программы Александра Цыпкина пройдет 29 августа в театре «На Литейном». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.