«Сегодня, по периферии уходящего на восток циклона, на территорию региона продолжится поступление холодного воздуха. В такой ситуации в Северной столице при облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди», — рассказал о погоде в пятницу, 26 августа, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по данным Леуса, в Петербурге будет «без осадков и вновь жарко».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 27 августа, ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, в окрестностях до +10, днем +26…+28.

В воскресенье, 28 августа, также прогнозируется переменная облачность, а осадков по-прежнему не ожидается. В ночное время суток температура составит +15…+17 градусов, днем воздух прогреется до +28…+30.