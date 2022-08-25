Посмотрите на детские рисунки, которые украсят трамваи и троллейбусы в Петербурге

В этом году конкурс, тема которого звучала как «Стиляги XXI века», был посвящен 115-летию петербургского трамвая и 65-летию ЛМ-57 «Стиляга» 50-60-х годов, который считается самым комфортным ленинградским трамваем. Как отмечают в Смольном, его дизайн, разработанный ленинградским архитектором Иосифом Ваксом, на десятки лет стал эталоном «трамвайной моды».

В настоящее время на основе этой модели разрабатывается дизайн новых низкопольных вагонов в ретростиле. В 2023 году такие трамваи выйдут на линии в историческом центре Петербурга. Работы, признанные лучшими, в этом году украсят борта петербургских трамваев и троллейбусов.