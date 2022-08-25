Посмотрите на детские рисунки, которые украсят трамваи и троллейбусы в Петербурге

В Петербурге завершился конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Показываем работы молодых петербуржцев, которые в скором времени украсят электрический наземный транспорт.
В этом году конкурс, тема которого звучала как «Стиляги XXI века», был посвящен 115-летию петербургского трамвая и 65-летию ЛМ-57 «Стиляга» 50-60-х годов, который считается самым комфортным ленинградским трамваем. Как отмечают в Смольном, его дизайн, разработанный ленинградским архитектором Иосифом Ваксом, на десятки лет стал эталоном «трамвайной моды».
В настоящее время на основе этой модели разрабатывается дизайн новых низкопольных вагонов в ретростиле. В 2023 году такие трамваи выйдут на линии в историческом центре Петербурга. Работы, признанные лучшими, в этом году украсят борта петербургских трамваев и троллейбусов.
«Конкурс детских рисунков, посвященный петербургским трамваям и троллейбусам, стал доброй традицией Северной столицы. Каждому участнику он дает возможность по-новому взглянуть на привычные картины городских улиц, больше узнать об истории Петербурга и представить себе, как будет меняться облик города и, например, трамвая через 50-100 лет», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Комментарии (0)