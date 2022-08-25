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Посмотрите на детские рисунки, которые украсят трамваи и троллейбусы в Петербурге

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В Петербурге завершился конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Показываем работы молодых петербуржцев, которые в скором времени украсят электрический наземный транспорт. 

Администрация Петербурга

1-е место. Вероника Хромойкина, 6 лет. «Такие разные стиляги»

Администрация Петербурга

2-е место. Елена Чуслова, «Осенняя Лиговка»

Администрация Петербурга

3-е место. Кирилл Шептяков, 6 лет. «Стиляга на Нарвской»

В этом году конкурс, тема которого звучала как «Стиляги XXI века», был посвящен 115-летию петербургского трамвая и 65-летию ЛМ-57 «Стиляга» 50-60-х годов, который считается самым комфортным ленинградским трамваем. Как отмечают в Смольном, его дизайн, разработанный ленинградским архитектором Иосифом Ваксом, на десятки лет стал эталоном «трамвайной моды».

В настоящее время на основе этой модели разрабатывается дизайн новых низкопольных вагонов в ретростиле. В 2023 году такие трамваи выйдут на линии в историческом центре Петербурга. Работы, признанные лучшими, в этом году украсят борта петербургских трамваев и троллейбусов.

Администрация Петербурга
Администрация Петербурга
Администрация Петербурга
Администрация Петербурга

«Конкурс детских рисунков, посвященный петербургским трамваям и троллейбусам, стал доброй традицией Северной столицы. Каждому участнику он дает возможность по-новому взглянуть на привычные картины городских улиц, больше узнать об истории Петербурга и представить себе, как будет меняться облик города и, например, трамвая через 50-100 лет», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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