Николай Валуев намерен войти в штаб по реновации в Петербурге — как владелец квартиры в «хрущевке»

По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, всего городской парламент получил 288 заявок от петербуржцев на вхождение в Общественный штаб по реновации. В лидерах — Кировский, Московский, Красногвардейский, Невский, Калининский, Фрунзенский, Приморский районы, где больше всего домов, попадающих под реновацию. Но есть районы, в которых таких домов либо нет вообще, либо их не так много.

«Например, Центральный, Кронштадтский, Петроградский, Василеостровский. Квоты будем распределять пропорционально: от территорий, где более 200 домов попадают под закон, будет представлено 3-4 человека, а где нет домов вообще, либо их немного — по одному человеку. Скорее всего, это будет депутат, представляющий данный округ», — сообщил Бельский.

Войти в Общественный штаб захотел и боксер Николай Валуев, который, по словам Бельского, «разделяет то беспокойство, которое есть у обычных граждан» — его квартира находится в доме, который также может попасть под реновацию. Резюмировав, председатель ЗакСа пообещал, что новая структура «вызывает общественный резонанс у всех заинтересованных сторон», а также выразил уверенность в том, что «Общественный штаб станет эффективным инструментом взаимодействия и решения всех наболевших вопросов».

В ближайшее время все анкеты желающий войти в Общественный штаб по реновации будут верифицированы, после чего с 1 по 15 сентября на сайте Законодательного собрания Петербурга пройдет онлайн-голосование. В штаб также войдут представители Общественной палаты, которая направит свой список к 1 сентября, экспертное сообщество, органы исполнительной власти и лидеры общественного мнения.