Школы Петербурга начнут новый учебный год без ограничений по коронавирусу

«Роспотребнадзор разрешает нам с 1 сентября работать без ограничений», — сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. В Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области также заявили об отсутствии ограничений со стороны ведомства: «Торжественные линейки пройдут в очном формате, никаких ограничений нет».

Подводя итоги двух лет пандемии и ограничений, связанных с нею, Потехина отметила: несмотря на дистанционное обучение и другие меры по противодействию распространения коронавируса, школьники получили нужные знания и высокие оценки. «С точки зрения качества образования, конечно, какие-то погрешности были, но, если говорить в целом, то в 2020-2021 году у нас было рекордное количество медалистов», — резюмировала она.

Все ограничения по коронавирусу в России отменены и, несмотря на рост случаев заражения, вводить их повторно пока не планируют. 15 августа губернатор Петербурга Александр Беглов вновь рекомендовал горожанам носить маски в общественных местах. Он добавил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а «ковид — опасное и коварное и заболевание».