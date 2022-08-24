Организуют шеринг-пикник «Общественные мастерские» — ресурсное пространство для горожан, благотворительных организаций и сообществ, которое работает для того, чтобы помогать жителям Петербурга строить горизонтальные связи, продвигать ценности разумного потребления, и проводить соседские вечеринки и пикники под открытым небом вместе с горожанам. Это уже третий шеринг-пикник — предыдущие прошли в июне и августе 2021 года.

Участие в пикнике примут более десятка шеринг-сообществ, которые организуют обмен одеждой, обувью, книгами, детскими вещами, материалами для творчества, театральным реквизитом, стройматериалами и даже свадебными платьями. Также в программе выступление музыкальной группы «Такоэ», мастер-классы от «Общественных мастерских» и горожан, а также контейнер благотворительного магазина «Спасибо!» с кофе, чаем и лимонадами в свои кружки, лампочками и гирляндами из отслуживших баннеров.

«Берите друзей, то, чем хотите обменяться, пледы, корзинки с едой и приходите. Это отличная возможность приятно, полезно и интересно провести время в самом сердце Петербурга!» — говорят организаторы.

Шеринг-пикник пройдет с 14:00 до 18:00 28 августа в Александровском парке возле станции метро «Горьковская» — в пространстве возле грота. Вход свободный.