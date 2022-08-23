В Петербурге пытались ограбить банк. Похитители пробили дыру и оставили синие трусы

Как пишет «Фонтанка», первой факт неудавшегося ограбления отделения банка «Открытие» на проспекте Большевиков обнаружила сотрудница банка — утром 22 августа она обратилась в дежурную часть главка. Она рассказала полицейским, что кто-то проник в помещение организации, повредил сигнализацию и пробил дыру в стене.

Дыра диаметром 50 сантиметров оказалась пробита не туда, куда надо: грабители оказались в серверной, а не хранилище. Чтобы не уходить с пустыми руками, они забрали с собой видеорегистратор, оставшись еще и без трусов: с места происшествия изъяты следы обуви, синие трусы с отпечатком подошвы, штаны, мусорный пакет, отпечатки, след материи, дверной замок, пять ломов, доски и другие следы пребывания.

Информацию о неудавшемся ограблении подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь банка «Открытие» по Северо-Западному федеральному округу Иван Макаров. «В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные злоумышленники пробили дыру в стене офиса нашего банка на проспекте Большевиков. Однако им не удалось похитить какие-либо денежные средства. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время офис вновь начнет работать в штатном режиме», — заявил он.