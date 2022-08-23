Петербург готовится к новому температурному рекорду. Какой будет погода сегодня и в ближайшие дни?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня 23 августа, метеорологические условия в Петербурге будут определяться северо-западной периферией обширного антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков в регионе не ожидается, а температурные показатели продолжат повышаться.

Температура воздуха сегодня в городе составит +27…+29 градусов, по области +25…+30. Ветер ожидается восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, по данным Леуса, обойдется без осадков, жара «выйдет на максимум», а температурные показатели с большой долей вероятности обновят суточный рекорд тепла.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 24 августа, температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, местами в окрестностях до +15, днем ожидается до 28-30 градусов со знаком «плюс».

Сухая и жаркая погода прекратится «после дождичка в четверг»: утром и днем 25 августа в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха начнет понижаться — ночью она составит +18…+20 градусом, днем +22…+24.