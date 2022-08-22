В конце лета в шести районах Петербурга будет ограничено движение транспорта — в связи со съемками фильма или проведением дорожных работ. Публикуем график перекрытий.
30 и 31 августа, а также 11 сентября движение транспорта будет ограничено в Петроградском и Кировском районах — здесь пройдут съемки фильма.
30 августа с 00:00 до 23:59 будет введено временное прекращение движения и запрет остановки транспортных средств на Тракторной улице. 31 августа с 17:00 до 19:30 временно прекратится движение транспорта по улице Литераторов, с 19:30 до 22:00 — на набережной реки Карповки от улицы Литераторов до проспекта Медиков, а с 00:00 до 23:59 — здесь будет введен запрет остановки.
Кроме того, 11 сентября с 00:00 до 23:59 будет введено временное прекращение движения и запрет остановки транспортных средств на участках:
- Кировская площадь;
- улица Швецова — от проспекта Стачек до Лермонтовского переулка;
- Урхов переулок.
В еще четырех районах Петербурга движение транспорта будет закрыто или ограничено в ближайшие дни.
В Красногвардейском районе:
- С 23 августа по 19 сентября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта у дома 24 по Шафировскому проспекту.
В Курортном районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия:
- С 22 по 24 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Ленина в городе Зеленогорске от Вокзальной улицы до улицы Героев.
- С 22 по 23 августа закрывается движение транспорта по Кривоносовской улице у проспекта Ленина в городе Зеленогорске.
- С 24 по 28 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Ленина в городе Зеленогорске от улицы Героев до Пухтоловской дороги.
- С 24 по 25 августа закрывается движение транспорта по улице Героев у проспекта Ленина в городе Зеленогорске.
В Петродворцовом районе:
- С 23 августа по 12 сентября в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по Портовой улице в поселке Стрельна от Выставочной улицы до Финского залива.
В Пушкинском районе:
- С 23 по 25 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта у дома 1 по улице Механизаторов в городе Ломоносове.
- С 24 августа по 26 сентября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по Академическому проспекту в городе Пушкине в направлении от Дворцовой улицы до Кузьминского шоссе.
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