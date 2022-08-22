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«На пути теплого фронта»: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале рабочей недели

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Новую рабочую неделю Петербург встречает на пути теплого атмосферного фронта. Несмотря на облачность и непродолжительные дожди, с каждым днем в городе будет становиться все теплее — публикуем прогноз синоптиков на ближайшие дни и рассказываем, когда ожидать пик жары.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 августа, Петербург окажется на пути атмосферного фронта с запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода; во второй половине дня местами, преимущественно на западе территории, пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +25…+27 градусов, по области +23…+28. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, по данным Леуса, обойдется «без осадков, продолжится рост температуры».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 23 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, в окрестностях местами до +14, днем столбики термометров дойдут до отметки в 26-28 градусов тепла.

Пик жары придется на среду. В этот день, 24 августа, в небе над городом также будет облачно: ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В ночное время суток температура составит +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +28…+30.

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