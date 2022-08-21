В Петербурге меняют границы Октябрьской набережной

Как сообщает «Коммерсантъ. Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства, границы примыкающего к Финляндскому железнодорожному мосту участка меняют из-за «утраты подлинности архитектурного облика».



С этим также может быть связано строительство Широтной магистрали скоростного движения, которое началось в 2021 году. В рамках проекта на Октябрьской набережной планируют возвести разводной мост через Неву. Он проектируется вблизи Финляндского железнодорожного моста. На планах участка обозначена крупная территория от Октябрьской набережной вдоль улицы Зольная, которую предлагают «изъять или зарезервировать для государственных нужд».



Широтная магистраль скоростного движения — автомобильная дорога протяженностью 27,4 километров на территории Петербурга и Ленинградской области. Трасса начинается от внутригородской платной автомагистрали — Западного скоростного диаметра, далее она будет примыкать к КАД и пересекаться с Мурманским шоссе.



Напомним, по новому генплану в Петербурге хотят построить 5 мостов через Неву: : Ново-Адмиралтейский, Арсенальный, Орловский тоннель, Большой Смоленский и в створе Широтной скоростной магистрали.