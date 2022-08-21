В парке «Диво-остров» сломался аттракцион — на нем были люди

По словам очевидцев, аттракцион остановили и посетителям пришлось пробыть на нем около получаса, пока их не сняли. В пресс-службе «Диво-остров» заверили, что людей спустили на землю сразу, всем вернули деньги за билеты.



«Сейчас аттракцион находится на техническом обслуживании. Его остановили, а людей сразу сняли, никто полчаса там не висел», — рассказали в администрации парка.