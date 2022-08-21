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В парке «Диво-остров» сломался аттракцион — на нем были люди

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В петербургском парке «Диво-остров» сломался аттракцион «Седьмое небо», на котором катались люди. Об этом сообщают «Невские новости».

По словам очевидцев, аттракцион остановили и посетителям пришлось пробыть на нем около получаса, пока их не сняли. В пресс-службе «Диво-остров» заверили, что людей спустили на землю сразу, всем вернули деньги за билеты.

«Сейчас аттракцион находится на техническом обслуживании. Его остановили, а людей сразу сняли, никто полчаса там не висел», — рассказали в администрации парка.

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