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Петербуржцы требуют запретить конные прогулки по городу

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21 августа в сети появилась петиция — петербуржцы требуют запретить прогулки с лошадьми и поездки на каретах по городу. Правда, за три дня петицию подписали всего несколько человек.

Как отмечают активисты в обращении, конные прогулки опасны для водителей, а туристы и жители города жалуются, что на улицах Петербурга часто можно заметить навоз.

13 августа лошадь испугалась салюта над Исаакиевским сквером и понеслась по углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы — в результате животное задело два припаркованных автомобиля и снесла ресторанный столик, за которым сидели девушки.

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