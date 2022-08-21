Петербуржцы требуют запретить конные прогулки по городу

Как отмечают активисты в обращении, конные прогулки опасны для водителей, а туристы и жители города жалуются, что на улицах Петербурга часто можно заметить навоз.



13 августа лошадь испугалась салюта над Исаакиевским сквером и понеслась по углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы — в результате животное задело два припаркованных автомобиля и снесла ресторанный столик, за которым сидели девушки.