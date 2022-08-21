Петербуржцы требуют запретить конные прогулки по городу

21 августа в сети появилась петиция — петербуржцы требуют запретить прогулки с лошадьми и поездки на каретах по городу. Правда, за три дня петицию подписали всего несколько человек.
Как отмечают активисты в обращении, конные прогулки опасны для водителей, а туристы и жители города жалуются, что на улицах Петербурга часто можно заметить навоз.
13 августа лошадь испугалась салюта над Исаакиевским сквером и понеслась по углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы — в результате животное задело два припаркованных автомобиля и снесла ресторанный столик, за которым сидели девушки.
Комментарии (0)