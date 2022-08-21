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На набережной Охты обустроят общественное пространство

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В Петербурге на берегу Охты обустроят новое общественное пространство — здесь появятся прогулочные зоны, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Работы по благоустройству уже начались.

Как отмечает вице-губернатор Борис Пиотровский, площадки для отдыха установят на нижнем уровне набережной, и к воде можно будет спуститься по широкой лестнице с пандусом. Когда закончат работы — пока не сообщается.

В прошлом году на другом участке набережной, от Уткина моста до моста Шаумяна, уже проложили велодорожки, установили детские площадки и малые архитектурные формы. А недавно четыре города Ленинградской области стали победителями на Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды — в Пикалево, Шлиссельбурге, Подпорожье и Сосновом Бору тоже появятся новые общественные пространства.

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