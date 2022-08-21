Облачно, возможен небольшой дождь: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в воскресенье

Как сообщает синоптик, облачную погоду будет формировать гряда атмосферного фронта, который перемещается по периферии антициклона. «Его стараниями местами на территории области пройдут небольшие дожди, а приток солнечного тепла окажется ограничен. В Санкт-Петербурге вероятность дождей невелика», — добавляет Леус.



Воздух прогреется до 25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.