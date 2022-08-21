18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Облачно, возможен небольшой дождь: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в воскресенье

Поделиться:

В это воскресенье, 21 августа, в Петербурге ожидается понижение температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. 

Как сообщает синоптик, облачную погоду будет формировать гряда атмосферного фронта, который перемещается по периферии антициклона. «Его стараниями местами на территории области пройдут небольшие дожди, а приток солнечного тепла окажется ограничен. В Санкт-Петербурге вероятность дождей невелика», — добавляет Леус.

Воздух прогреется до 25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: