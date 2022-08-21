Облачно, возможен небольшой дождь: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в воскресенье

В это воскресенье, 21 августа, в Петербурге ожидается понижение температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Как сообщает синоптик, облачную погоду будет формировать гряда атмосферного фронта, который перемещается по периферии антициклона. «Его стараниями местами на территории области пройдут небольшие дожди, а приток солнечного тепла окажется ограничен. В Санкт-Петербурге вероятность дождей невелика», — добавляет Леус.
Воздух прогреется до 25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
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